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İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara 8. olağan il kongresinde geçtiğimiz günlerde istifa eden İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya rozetini taktı. Zorlu'nun rozet takdimi sonrası yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle mesaj vermesi dikkat çekti.

İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski parti sözcüsü Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün AK Parti'ye katılan Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE MESAJ VERDİ

Rozet takdimi sonrası kısa bir açıklama yapan Zorlu, "Bu büyük buluşmada sizlerle beraber olmaktan kıvanç duyuyorum. Bugün ülkemiz çoklu tehditler, çoklu sınamalarla karşı karşıya... Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır" ifadelerine yer verdi.

İSTİFA AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Zorlu istifa açıklamasında, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

İskeletsizler.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

2.Sinan Oğan vakası. Bu ne aldı kim bilir.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSMMM:

...SÖZ BİTTİ.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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