İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski parti sözcüsü Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün AK Parti'ye katılan Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE MESAJ VERDİ

Rozet takdimi sonrası kısa bir açıklama yapan Zorlu, "Bu büyük buluşmada sizlerle beraber olmaktan kıvanç duyuyorum. Bugün ülkemiz çoklu tehditler, çoklu sınamalarla karşı karşıya... Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır" ifadelerine yer verdi.

İSTİFA AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Zorlu istifa açıklamasında, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.