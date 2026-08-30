Erdoğan: KKTC ile işbirliği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC ile işbirliği içerisindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC ile işbirliği içerisindeyiz. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC ile işbirliği içerisindeyiz. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor."
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