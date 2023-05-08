Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kıracak, Öcalan'ı dışarı çıkartacaklarmış"

" Edirne'de yatan elinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo cezaevinden destek mesajları yazıyor"

"Yabancı medyaya dönüp bizim seçimimizden size ne diyeni gördünüz mü?"