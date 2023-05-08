Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kıracak, Öcalan'ı dışarı çıkartacaklarmış"

" Edirne'de yatan elinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo cezaevinden destek mesajları yazıyor"

"Yabancı medyaya dönüp bizim seçimimizden size ne diyeni gördünüz mü?"

Edirne Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İmralı Edirne Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title