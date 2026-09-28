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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için BM kürsüsünde kendilerine yer bulurken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için BM kürsüsünde kendilerine yer bulurken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için BM kürsüsünde kendilerine yer bulurken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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