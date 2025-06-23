Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
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Memur-Sen 30. Yıl Vefa Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen bir telefon üzerine salondan ayrıldı. Etkinliğin sunucusu o anı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi gerçekleşecek" ifadesiyle duyurdu. Erdoğan'ın bu hareketi dikkat çekerken, görüşmenin kiminle gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katıldı.

GELEN TELEFON ÜZERİNE SALONDAN AYRILDI

Erdoğan'ın saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gelen bir telefon üzerine salondan ayrılması dikkat çekti. Etkinliğin sunucusu o anı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi gerçekleşecek" ifadesiyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

YARIM SAAT SONRA SALONA DÖNDÜ

Telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan yarım saat sonra salona geri döndü. Erdoğan'ın kiminle görüştüğüne dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarırana jeylin:

Reis iyi ki sen varsın

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Haber Yorumlarıerbaa li ahmet:

Dostum Trump tan gelmiştir.

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

tramp la görüşmüştür kesin

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Kimmiş bu koca reisi telefona ayağına çağıran bekleyemezmii

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Yengem mi aradı acaba

Yorum Beğen34
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