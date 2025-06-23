Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
Memur-Sen 30. Yıl Vefa Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen bir telefon üzerine salondan ayrıldı. Etkinliğin sunucusu o anı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi gerçekleşecek" ifadesiyle duyurdu. Erdoğan'ın bu hareketi dikkat çekerken, görüşmenin kiminle gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katıldı.
GELEN TELEFON ÜZERİNE SALONDAN AYRILDI
Erdoğan'ın saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gelen bir telefon üzerine salondan ayrılması dikkat çekti. Etkinliğin sunucusu o anı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi gerçekleşecek" ifadesiyle duyurdu.
YARIM SAAT SONRA SALONA DÖNDÜ
Telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan yarım saat sonra salona geri döndü. Erdoğan'ın kiminle görüştüğüne dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.