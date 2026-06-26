Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karne alan öğrencileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı