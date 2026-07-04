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Erdoğan ve Carney telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Carney arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alandaki ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalışıldığını, bu amaçla atılan adımların sürdürüleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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