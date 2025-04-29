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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle düzenlenecek Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Roma'ya gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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