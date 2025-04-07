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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Bakan Güler, mevkidaşını parti genel merkezinden uğurladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Politika
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