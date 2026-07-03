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Erdoğan-Meloni telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanılığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın daha da kuvvetlendirilmesini beklediklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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