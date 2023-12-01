Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskoçya Başbakanı Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Dubai Expo'da ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf ile görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek. - DUBAİ