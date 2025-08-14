Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Siyasi kulisler partiler arası transferlerle çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Yeni katılımlar olacak" çıkışı sonrası gözler AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programına çevrildi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinde istifa ederek AK Parti'ye katılacağı siyaset arenasında geniş yer bulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, "Yarında partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN 6 İSİM AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği CHP tarafından da doğrulanırken, bugün 9 belediyenin AK Parti'ye katılacağı belirtildi. Buna göre, AK Parti'ye katılacak 9 belediyeden 6'sı CHP'den 2'si İYİ Parti'den bir ise bağımsız.

İŞTE O 9 BELEDİYE BAŞKANI

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yarın AK Parti'ye katılacak belediyeleri açıkladı.

Saymaz'ın yaptığı paylaşımdaki dokuz belediye şu şekilde:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri, Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, Yalova'nın Altınova Belediyesi; Isparta'nın Yalvaç Belediyesi, Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi ile Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi.

ÖZEL: EY TOPUKLAYAN EFE, O OYLAR CHP'YE VERİLDİ

Öte yandan Özgür Özel CHP'den AK Parti'ye geçecek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Çerçioğlu'nun kendinden korktuğunu söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu Topuklu Efe diye haksız unvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun. Ege bölgesinin tamamı CHP'de. Şirketleri batıyordu, kurtaracaklarmış. Bugün AKP şirketini kurtarır, ama bizden seni kimse kurtaramaz. Biz İngiliz donanması ile kaçanlardan değil düşmana 'Geldikleri gibi giderler' diyen Selanikli Mustafa Kemal'in partisiyiz. Bu milli irade hırsızlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta. Ant olsun yine alacağız."