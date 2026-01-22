Haberler

Erdoğan ve Pezeşkiyan'dan Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti. Cumhurbaşkanımız, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
