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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi marjında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini, Suriye'nin bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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