Erdoğan'dan Irak Başbakanı'na davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye'nin Irak ile ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğini, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı