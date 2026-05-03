Erdoğan, Irak Başbakan adayı Zeydi'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederek, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını belirtti - Erdoğan, Türkiye'nin Irak ile yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediklerini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede Zeydi'yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederek, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak ile yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediklerini, Türkmenlerin Irak ile Türkiye'nin kardeşliğinin müstesna unsurunu teşkil ettiğini bildirdi.

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
