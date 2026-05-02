Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Irak'la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğimizi, Türkmenlerin Irak ile kardeşliğimizin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduğumuzu da ifade etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı