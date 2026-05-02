Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi" denildi.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Irak'la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğimizi, Türkmenlerin Irak ile kardeşliğimizin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduğumuzu da ifade etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı

İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Batman Petrolspor görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Batmanspor unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek
Trump'ın bir saat boyunca aynı şeyi söylediği Beyaz Saray paylaşımı tartışma yarattı

Bir saat boyunca durmadan aynı şeyi tekrarladı