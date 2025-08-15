Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen rozet takma töreninde, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'a "Çok çalışman lazım, bir de kilo vermen lazım" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Etkinlik sonrası farklı partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hariç tüm başkanlara rozetlerini Erdoğan taktı.

ERDOĞAN'IN UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

Rozet takılan isimlerden biri de İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal oldu. 1992 doğumlu ve makine mühendisi olan Kodal, sahneye çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprili uyarısıyla karşılaştı. Erdoğan, "Bana bak! Çok çalışman lazım… Bir de kilo vermen lazım" dedi.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıvatandaş:

cumhurbaşkanımıza bu konuda katılıyorum. şişman kişiler hımbıl olur. aynı zamanda çok yemek ile fakir fukaranın hakkını da yemiş oluyorlar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKPLİ S1KEN:

fotu arabı taibci binalinin kmarbaz oğlu mu o :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıufuk kurt:

bir insan dönek olmayacak karakter yoksunu insanların vatandaşlıktan atılması lazım bence

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

son bir yılda çaldığı belediye ve millet vekili sayısı 25 oy ediyor. yani 16 milyon emekliye karşı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
