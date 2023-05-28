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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Eyüpsultan'da kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Eyüpsultan'da kutlandı

Politika Haberleri

Eyüpsultan'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimin 2. turundan zaferle çıkmasının ardından vatandaşlar Eyüpsultan'a akın etti. AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı önünde başlayan kutlamalar, Eyüpsultan Meydanına kadar devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar, meşale eşliğinde sloganlar atarak seçim zaferini kutladı. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimin 2. turundan zaferle çıkmasının ardından vatandaşlar Eyüpsultan'a akın etti. AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı önünde başlayan kutlamalar, Eyüpsultan Meydanına kadar devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar, meşale eşliğinde sloganlar atarak seçim zaferini kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan AK Parti Politika Haberler

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