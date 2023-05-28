Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Eyüpsultan'da kutlandı

Eyüpsultan'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimin 2. turundan zaferle çıkmasının ardından vatandaşlar Eyüpsultan'a akın etti. AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı önünde başlayan kutlamalar, Eyüpsultan Meydanına kadar devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar, meşale eşliğinde sloganlar atarak seçim zaferini kutladı. - İSTANBUL