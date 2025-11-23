Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısına uluslararası medya yoğun ilgi gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Johannesburg Expo Centre'da kurulan ana basın merkezinde düzenlediği basın toplantısına uluslararası medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Diğer liderlerin aksine toplantı, zirve alanındaki en büyük ve tam donanımlı basın merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya özel bir akreditasyon şartı uygulanmazken, salonda bulunan gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz alarak sorularını yöneltme imkanı buldu. Erdoğan, kendisine yöneltilen tüm soruları ayrıntılı şekilde cevapladı.

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan salondan ayrılırken çok sayıda gazeteci sohbet etmek için yanına gitti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu esnada Hintli bir gazeteci, Erdoğan'a duyduğu hayranlığı dile getirerek kendisine çay hediye etti.

Toplantı sonunda salonda bulunan gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek için gelen basın mensuplarıyla da fotoğraf çektirdi. - JOHANNESBURG