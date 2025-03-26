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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin soruya cevabı "İnşallah" oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin soruya cevabı "İnşallah" oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakında bir ABD ziyareti olup olmayacağına ilişkin soruya, "İnşallah" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin soruya cevabı "İnşallah" oldu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakında bir ABD ziyareti olup olmayacağına ilişkin soruya, "İnşallah" cevabını verdi.

Erdoğan, AK Parti grup toplantısından sonra gazetecilerin ABD ziyaretine ilişkin sorusunu cevapladı. Erdoğan, 'Yakın zamanda ABD'yi ziyaret edecek misiniz' sorusuna, "İnşallah" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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