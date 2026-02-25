Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında "İmralı'nın statüsü tartışılsın" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı