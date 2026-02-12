Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği grup toplantısına katılan basın mensupları arasında muhalif kimliğiyle bilinen Ruşen Çakır da vardı. Toplantı öncesi Erdoğan ile tokalaşan Çakır'ın görüntüleri çok konuşuldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çakır, "Bu konuda içimin rahat duğunu herkese söyleyebilirim. Yanlış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Dün gerçekleşen AK Parti Grup toplantısı siyasi gündeme bomba gibi düştü. Konuşulan konulardan biri de muhalif kimliği ile bilinen gazeteci Ruşen Çakır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşan Çakır, çok konuşuldu.

Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı anlar, grup toplantısının en dikkati çeken karelerinden oldu.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Çakır, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine muhalifler, Ruşen Çakır'a tepki göstermeye başladı.

Ruşen Çakır ise linçlenme sonrası yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın elini sıkmam yeni bir linçe neden oldu. Bu konuda içimin rahat olduğunu herkese söyleyebilirim. Yanlış bir şey yok." dedi.

Merve Yaz
Haberler.com / Politika
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok

Bahçeli çağrı yapmıştı! Öcalan'a umut hakkıyla ilgili yeni gelişme
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler

İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Rehber öğretmen kaynar çayla fizik öğretmenini haşladı

Öğretmen öğretmene bunu yaparsa! Okulda yaşananlar akıllara zarar
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı

Temu, fiyatları katlayan yasağı bir yöntemle aştı