Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Namazgah Camii'ni ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Namazgah Camii'ni ibadete açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin açılışını yaptı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, açılışta yaptığı konuşmada, "Evrensel bir inançtan ilham alan büyük Namazgah Camii artık bütün olarak bir milletin mirasıdır" dedi.

Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanların da Katolikler, Ortodokslar ve Bektaşiler gibi kendi ana mabetlerine sahip olmak istediklerini ifade eden Rama, "Ülkemizdeki her mabedin olduğu gibi, kendi inancına göre Tanrı'ya ibadet eden her Arnavut'un huzur bulduğu mabetler gibi büyük Namazgah Camii de artık kutsal bir mekandır. Bu mabet de Kabe'nin yansıması olsun, sevap kazanma yeri olsun, nihai döneceğimiz yer olsun, Hz. İbrahim'in tüm çocuklarının emniyette olacağı yer olsun. Bugün sağ ayağımızla buraya girelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rama, "Diyanet İşleri Başkanlığı bu caminin inşaatı için gerekli tüm araçları toplamış, bunu da cömertçe ve kardeşçe yapmıştır. Bu cami nesiller boyunca jestinizin şahidi olacak, herkese de iki millet ve ülke arasındaki çözülemez bağdan bahsedecektir" dedi. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Edi Rama Politika tiran Cami

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı

 Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı

Servetinin yarısını kaybedip zirveden 10. sıraya geriledi
Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf açıklaması geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Sergen kimdir? Sergen ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Sergen şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? Irak Filistin maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Irak Filistin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Barbaros şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? Suudi Arabistan Japonya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Suudi Arabistan Japonya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye Portekiz kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Türkiye Portekiz özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? MasterChef Esra kimdir? Esra ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Esra şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? MasterChef Tahsin kimdir? Tahsin ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Tahsin şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? Semih Kılıçsoy için Milli Takım'a niye çağırmışlar diyen kim? Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi MasterChef Cemre kimdir? Cemre ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Cemre şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.