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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim Krizi kadar bir başka tehlike israfın artması. 2 milyar tonun üzerinde gıda israf ediliyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim Krizi kadar bir başka tehlike israfın artması. 2 milyar tonun üzerinde gıda israf ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim Krizi kadar bir başka tehlike israfın artması. 2 milyar tonun üzerinde gıda israf ediliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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