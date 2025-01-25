Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Malatya ziyareti sırasında otobüsten çocuklara oyuncak dağıttı. O esnada kalabalığın arasından bir kişinin "Başkanım iki dakika konuşabilir miyiz? Evim yok Cumhurbaşkanım, evim yok. Çadırda kalıyorum" diyen bir kadının sesi duyuldu. Söz konusu kadının Erdoğan'ın korumaları tarafından alandan uzaklaştırıldığı iddia edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili Malatya Valiliği'nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadının barınmaya dair herhangi bir mağduriyetlerinin bulunmadığı ifade edildi.

"YAPILAN ARAŞTIRMALARDA..."

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak tarihinde ilimizi ziyaret programları kapsamında Özal Mahallesi'nde A.K. adlı bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını dile getirdiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda, vatandaşımızın ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin, 6 Şubat depremi sonucunda 'az hasarlı' olması nedeniyle Bindal Mahallesi'nde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla ikamet ettiği tespit edilmiştir.

"AİLENİN BİR MAĞDURİYETİ YOK"

Ayrıca, bu vatandaşımızın eşinin de kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır."

İşte Malatya Valiliği'nin o açıklaması;