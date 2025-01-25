Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce "Evim yok" diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Başkanım iki dakika konuşabilir miyiz? Evim yok Cumhurbaşkanım, evim yok. Çadırda kalıyorum" diye seslenen bir kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili Malatya Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansımadığı ve söz konusu kişinin barınma ihtiyacı olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Malatya ziyareti sırasında otobüsten çocuklara oyuncak dağıttı. O esnada kalabalığın arasından bir kişinin "Başkanım iki dakika konuşabilir miyiz? Evim yok Cumhurbaşkanım, evim yok. Çadırda kalıyorum" diyen bir kadının sesi duyuldu. Söz konusu kadının Erdoğan'ın korumaları tarafından alandan uzaklaştırıldığı iddia edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili Malatya Valiliği'nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadının barınmaya dair herhangi bir mağduriyetlerinin bulunmadığı ifade edildi.

"YAPILAN ARAŞTIRMALARDA..."

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak tarihinde ilimizi ziyaret programları kapsamında Özal Mahallesi'nde A.K. adlı bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını dile getirdiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda, vatandaşımızın ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin, 6 Şubat depremi sonucunda 'az hasarlı' olması nedeniyle Bindal Mahallesi'nde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla ikamet ettiği tespit edilmiştir.

"AİLENİN BİR MAĞDURİYETİ YOK"

Ayrıca, bu vatandaşımızın eşinin de kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır."

İşte Malatya Valiliği'nin o açıklaması;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Seyyar satıcının terazi oyunu kısa sürdü! Vatandaşı böyle kandırdı
img

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
img

4 kadın asker böyle teslim edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.