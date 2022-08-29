Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti Politika Haberleri Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi. Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'daki programının ardından Afyonkarahisar'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesleneceği alana gelen bazı vatandaşlar, aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşlara 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahale etti. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Karahisar Politika Haberler

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