Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor (2)

TESLİM EDİLEN KONUTLARI İNCELEDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci konutun toplu anahtar teslim töreninin ardından Adıyaman İndere Bölgesi'ne geçerek, deprem sonrası inşa edilen konutlarda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci konutun toplu anahtar teslim töreninin ardından Adıyaman İndere Bölgesi'ne geçerek, deprem sonrası inşa edilen konutlarda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. İndere Mahallesi'nde teslim edilen konutları inceleyen Erdoğan, burada bir ailenin evine konuk oldu.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar, yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Kalabalık arasında sık sık "Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım" sesleri yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla ilgilendi.

Ziyaretin ardından Erdoğan, bölgeden ayrıldı.

