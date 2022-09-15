Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarına başladı.
Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ne ziyarette bulundu.
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika