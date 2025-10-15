Haberler

Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
