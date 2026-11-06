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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güç rekabetinin giderek sertleştiği, değerlerin toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Eskinin ölmekte olduğu, yeninin ise daha doğamadığı bir krizi birlikte tecrübe ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güç rekabetinin giderek sertleştiği, değerlerin toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güç rekabetinin giderek sertleştiği, değerlerin toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Eskinin ölmekte olduğu, yeninin ise daha doğamadığı bir krizi birlikte tecrübe ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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