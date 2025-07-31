Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema'yı resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema'yı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Nguema'nın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri gerçekleştirdi. 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Ardından Nguema, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nguema, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nguema, merdivenlerde Türkiye ve Gabon bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ile Nguema, ikili görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Erdoğan, Nguema onuruna resmi akşam yemeği verecek.