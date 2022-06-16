Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz" AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (2) AA / Hakan Dündar - Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz' - Haberler

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