Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz"
AA - Hakan Dündar - Politika
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AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen program
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (2)
AA / Hakan Dündar - Politika