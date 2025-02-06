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Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerine kavuşan depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerine kavuşan depremzede aileyi ziyaret etti
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Asrın felaketinin yıl dönümünde Adıyamanlılarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından yapılan konutlara yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti.

Asrın felaketinin yıl dönümünde Adıyamanlılarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından yapılan konutlara yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdi. Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'na geçti. Halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Örenli Mahallesi'nde Baykar tarafından yaptırılan konutları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkıldıktan sonra yeni bir ev yapılan Abdullah Karakuş ve ailesinin misafiri oldu. Baykar tarafından yaptırılan konutlarda yaşayan aile ile bir süre sohbet eden Erdoğan, hayatını kaybedenler için tekrardan başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret çıkışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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