Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'engellendik' edebiyatı yapanlara karşı çıkarak, eser ortaya koyamamanın ve halka hizmet getirememenin bahane olamayacağını belirtti. Ankara'da yapılan bir etkinlikte konuşan Erdoğan, bu tür iddiaların safsata olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz. Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, bunlar safsatadan ibarettir." - ANKARA