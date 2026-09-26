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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, bunlardan hukuk, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, bunlardan hukuk, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, bunlardan hukuk, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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