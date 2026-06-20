Erdoğan: Akışa yön veren gençlik yetiştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğrudan insana, insanlığa yönelen tehditlere karşı tedbirlerimizi almak, kendi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Kendini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğrudan insana, insanlığa yönelen tehditlere karşı tedbirlerimizi almak, kendi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Kendini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı