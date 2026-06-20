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Erdoğan: Akışa yön veren gençlik yetiştireceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğrudan insana, insanlığa yönelen tehditlere karşı tedbirlerimizi almak, kendi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Kendini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğrudan insana, insanlığa yönelen tehditlere karşı tedbirlerimizi almak, kendi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Kendini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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