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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz" -"Dün akşam Slovenya Cumhurbaşkanı'nı ağırladık ve kendisine buraları gösterdim, tebrik etti, hayran oldu" -"Durmadık, yan gelip yatmadık, Bay Kemal gibi musluk açma töreni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz"

-"Dün akşam Slovenya Cumhurbaşkanı'nı ağırladık ve kendisine buraları gösterdim, tebrik etti, hayran oldu"

-"Durmadık, yan gelip yatmadık, Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık, biz bu işleri yaptık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ Tarafından yapımı tamamlanan 34 'Hidroelektrik Santrali'nin açılış töreninde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Hidroelektrik Santrali Recep Tayyip Erdoğan Slovenya Politika Haberler

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