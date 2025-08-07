Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika