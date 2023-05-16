Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz."

Kaynak: AA / Aylin Dal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title