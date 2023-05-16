Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz."