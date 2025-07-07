Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir. Kabulde, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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