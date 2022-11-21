Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi ile tokalaşması hakkında ilk yorum: Görüşmeler neden yeniden başlamasın, sinyalini vermiştik

Son dakika! Dünya Kupası'nın açılışı için davet edildiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, görüşmeler yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik" dedi.

Dünya Kupası münasebetiyle Katar'a yaptığı ziyaretin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşmasıyla ilgili de konuştu.

"BUNLARIN SİNYALİNİ VERDİK"

Erdoğan, "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim." dedi.

TOKALAŞMALARI GÜNDEM YARATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katıldı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin verdiği resepsiyonda açılışa katılan bazı liderlerle de ayaküstü görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü kısa bir sohbet etti. Bu kısa görüşme, Sisi'nin Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Genelkurmay Başkanı iken yönetime el koymasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti. O anlara ilişkin karelerin servis edilmesiyle iki liderin görüşmesi gündem oldu.