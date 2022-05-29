Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon için net mesaj: Teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde açıklama yaptı. Konuşmasında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına da değinen Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"OPERASYONLARA ZARAR VERECEK DAVRANIŞLAR SERGİLEMEYİN"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine bir yol açmaya çalışırken bunu sabote edecek işler yapmayın. Türkiye asırlık sorunlarının çözümü için sınırları boyunca güvenlik koridoru oluşturacak operasyonlar gerçekleştirirken buna zarar erecek davranışlar sergilemeyin. Bize akıl veriyor, ne diyor 'Gidin Esed ile görüşün.' Sen görüşüyorsun yeter zaten.

"TERÖRİSTLERİ BİZ YERE GÖMÜYORUZ"

Biz, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. Ve devam edeceğiz. Buralarda teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Şehitlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum."