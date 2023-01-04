Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihinin erkene alınmasıyla ilgili çıkış: Kamuoyunda ne konuşulursa gündemimize gelir

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne konuşulursa gündemimize gelir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli maaşına yapılan zammın yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyuran Erdoğan, çıkışta da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İSTİKAMETİMİZİ KAMUOYUNDA KONUŞULANLARDAN ALIYORUZ"

Erdoğan, muhabirlerin "Seçim tarihi öne çekilecek mi? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mı?" sorusuna; "Ben bir tarih açıklamadım. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." yanıtını verdi. Son günlerde kamuoyunda haziran 2023'te yapılması planlanan seçimlerin, 30 Nisan ya da 14 Mayıs tarihlerinde yapılabileceği konuşulmuştu.

SÖZCÜ ÇELİK DE "TARİH ERKENE ÇEKİLEBİLİR" DEMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de pazartesi günü partisinin MYK gündemine dair önemli açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti: "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek bazı sorunlar, vatandaşların seyahat döneminde olması gibi ülkemizde büyük hareketliliğin olması nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme dediğim gibi bir erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme değil. Tarihin biraz daha erkene çekilmesi olabilir. Kesin bir karar olunca sizinle paylaşacağım"