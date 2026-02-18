Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı