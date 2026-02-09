Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti üzerinden skandal sözler sarf ettiği Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Erdoğan, Güneş'e telefonda, "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımızla geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun. Sen zaten beyazsın." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü telefonla arayarak destek verdi.
  • İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, Zeynep Güneş Akgün'ün kıyafeti nedeniyle hedef aldığı için 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı ve tutuklandı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgün'e grup toplantısına bembeyaz geldiğini ve inkılabi bir dönüş yaptığını söyledi.

Eskişehir'in AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz geçtiğimiz günlerde kıyafeti nedeniyle skandal sözlerle hedef aldı. Mehmet Emin Korkmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ERDOĞAN'DAN AKGÜN'E DESTEK GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akgün'e destek geldi. Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü telefonla arayarak desteklerini iletti.

"GRUP TOPLANTISINA BEMBEYAZ GELİYORSUN"

Erdoğan, Akgün'e şunları söyledi: "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımızla geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun. Sen zaten beyazsın. Sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. 'Sivil anayasayı getirin de bizi bu işlerden kurtarın' diyor. Darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Beraber inşallah. Şu anda MYK toplantısındayız. Bütün arkadaşların selamları var."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Politika
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk transferini yaptı
Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon

Haziran ayındaki ilk transfer şimdiden belli! İşte o isim
CHP'yi sarsan istifanın ardından meclis üyelerinden ortak açıklama: Kabul edilemez buluyoruz

CHP'yi sarsan istifa sonrası ne yapacaklarını resmen duyurdular