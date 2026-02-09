Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

Eskişehir'in AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz geçtiğimiz günlerde kıyafeti nedeniyle skandal sözlerle hedef aldı. Mehmet Emin Korkmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ERDOĞAN'DAN AKGÜN'E DESTEK GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akgün'e destek geldi. Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü telefonla arayarak desteklerini iletti.

"GRUP TOPLANTISINA BEMBEYAZ GELİYORSUN"

Erdoğan, Akgün'e şunları söyledi: "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımızla geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun. Sen zaten beyazsın. Sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. 'Sivil anayasayı getirin de bizi bu işlerden kurtarın' diyor. Darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Beraber inşallah. Şu anda MYK toplantısındayız. Bütün arkadaşların selamları var."