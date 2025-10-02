Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis açılışına katılmayan CHP'ye sert sözler

Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletişmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Sumud Filosu baskınınave CHP'nin Meclis açılışına katılmamasına sert tepki gösterdi.

"LANETLİYORUM"

Erdoğan, "Sumud baskını, Gazze'deki vahşetin katliamcıların yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesini sağlamıştır. Gazze'de çocukların açıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum." dedi.

"İSRAİL'İN BARIŞA TAHAMMÜLÜ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetimisnin uluslararası sularda sivillere saldırısı soykırım kadrosunun Gazze'de suçlarını gizlemek için cinnet halinde olduğunu ispat etmiştir. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışın tesis edilmesine, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür." diye konuştu.

"FİLODAKİ TÜM UMUT YOLCULARININ YANINDAYIZ"

"Filodaki tüm umut yolcularının yanındayız." diyen Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin tesisi ve sulhu sükunun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ANA MUHALEFETE TEPKİ: KANTİN SOLCULUĞU HAVASINDAN BİR TÜRLÜ ÇIKAMIYORLAR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis'in yeni yasama yılı açılışına katılmamasını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı böyle. Kendinlerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar." dedi.

"MECLİS'TEKİ ATMOSFER UMUT VERİCİ"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Dün TBMM'nin dördüncü yasama yılı başladı. Dünkü tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Meclis'teki atmosfer umut verici. Ana muhalefet partisinin uyduruk bir bahane üreterek kaçması bunların zihniyetinin de görülmesini sağlamıştır. Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Asıl üzüntü verici durum yapılan ayıbın doğrudan Meclis'e karşı olması. CHP en büyük saygısızlığı millete karşı sergilemişlerdir."

"ELİNİZİ NEREYE ATSANIZ ORADAN YOLSUZLUK SKANDALI FIŞKIRIYOR"

"Konserinden, asfaltına kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor." diyen Erdoğan "Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var ama eser yok. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar." ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİ: CEHALET ÇUKURUNDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "THY'nin uçak alım görüşmelerini çarpıtarak kendince senaryo yazıyor. Uluslararası piyasalardan gaz almayı bakkaldan gazoz almak kadar basit zannedecek bir cehalet çukurunda." diye konuştu.