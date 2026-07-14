Erdoğan'dan Erhürman'a geçmiş olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile telefonda görüştü.
Erdoğan, geçen günlerde rahatsızlanarak tedavi altına alınan ve taburcu edilen Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini sundu.
Kaynak: AA / Mümin Altaş