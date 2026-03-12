Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ortak değerlerinin, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurunun en veciz nişanesi olan, milli mutabakat metnimiz olarak gördüğümüz İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, bu nadide hediyeyi bizlere armağan eden büyük mütefekkir, münevver ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyorum. İstiklalimizin olduğu kadar istikbalimizin de tapu senedi olan İstiklal Marşımızı kabul eden Meclisimizin muhterem üyelerini de rahmetle ve minnetle anıyorum. Kurtuluş Savaşımız başta olmak üzere bin yıldır cennet vatanımızı mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak, hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak İstiklal Marşımıza da istiklalimize de son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı, bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
