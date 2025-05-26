Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA